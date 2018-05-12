Galatasaray:2- E.Yeni Malatya:0 (İkinci Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

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Galatasaray-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

Ensonhaber.com | Haber Merkezi | 12.05.2018 18:48

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

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80' Mücadelede son 10 dakikaya girilirken Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

65' Galatasaray ilerleyen dakikalarda temposu yükseltti. Mücadelede iki takım da önemli ataklar geliştiriyor.

55' İkinci yarının ilk bölümünde konuk ekip Yeni Malatyaspor, farkı azaltmak adına daha etkli bir oyun sergiliyor.

48' Yeni Malatyaspor kontra atak yakaladı. Aytaç Kara'nın şutu auta gitti.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor

45' Yeni Malatyaspor etkili geldi. Khalid Boutaib sol ayağı ile çaprazdan vurdu, top yandan auta gitti

36' İki önemli pozisyon üst üste yaşandı. Önce Yeni Malatyaspor etkili geldi ancak Nagatomo son anda müdahalede bulunup takımını kontra atağa çıkardı. Ceza sahasına yakın yerde topla buluşan Sinan vuruşunu yaptı. Kaleci Farnolle hata yapmadı.

28' Galatasaray gole çok yaklaştı. Garry Rodrigues karşı karşıya pozisyonda kaleci Farnolle'yi geçemedi.

20' Yeni Malatyaspor karşısında farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, rahat bir futbol sergiliyor.

12' GOL... Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor (Gomis)

7' Mücadeleye fırtına gibi başlayan Galatasaray, oyunun kontrolünü elinde tutuyor.

1' GOL.... Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor (Belhanda)

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan Galatasaray, Başakşehir'in kazandığı haftada sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek ligin son haftasına kayıpsız girmek istiyor.

Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak.



Süper Lig'in geçtiğimiz haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmişti. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalmıştı.



Galatasaray ligde topladığı 69 puanla lider durumda bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 40 puanla 10. sırada yer alıyor.



Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazanmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verilmi ve Fatih Terim göreve başlamıştı.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇININ YAYINCISI BELLİ OLDU



Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak ve ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelenin yayıncısı belli oldu. Saat 19.00 Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.