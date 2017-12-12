Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ravcı, hakemlerin maçlarında daha dikkatli olmalarını istediklerini söyledi. Geride kalan haftanın kendileri için kötü geçtiğini kaydeden Ravcı, “Bizim için kötü bir hafta oldu. Özellikle son haftalarda şiddetle puanlara ihtiyacımız vardı. Göztepe maçında bir 3 puan almak istiyorduk işin açıkçası. Taraftarımıza bir galibiyet armağan etmek istiyorduk. Çünkü uzun zamandır galip gelemiyoruz. Ama toparlayacağız, ümitsizliğe düşmeye gerek yok. Her takımın dönem dönem kötü haftaları oluyor. Bunu daha önceki senelerde de yaşadık. Bu sezonu hedeflediğimiz noktada bitireceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kötü sonuçlar olur, kazanamayız ama iyi olacağımız dönemler de olacak. Bir talihsizlik, şansızlık yaşıyoruz. Hep hakem hatalarını konuşuyoruz. Özellikle 4-5 haftada verdikleri ve vermedikleri kararlar hep tartışıldı. Hakemlerle ilgili artık konuşmak istemiyoruz. Çünkü konuşsak da bir sonuca ulaşamıyoruz. Bu bütün futbolseverlerin gözü önünde gerçekleşen ve televizyon programlarında tartışılan pozisyonlardı. Bir şey söylemeye gerek yok, çünkü bir şey söylediğiniz zaman sonuca da ulaşamıyorsunuz. Sadece biraz daha dikkatli olmalarını ve onca sarf edilen emeğin boşa gitmemesi için daha dikkatli kararlar vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KUPADA TUR ATLAMAK İSTİYORUZ

Ravcı, 13 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacakları Osmanlıspor maçına da değinerek, şunları söyledi: “Çarşamba günü bir kupa maçı oynayacağız. Eksiklerimiz var. Adem’in tedavi süreci devam ediyor. Özellikle Galatasaray maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Sakatlığı, kasığın alt tarafında bir ödem oluştu. Göztepe maçında sakatlığın daha da büyümemesi ve yırtık oluşmaması için riske etmedik. Futbolcumuzun son durumu perşembe günü netleşecek. Bunun dışında Batuhan’ın tedavisi devam ediyor. Onun dışında ufak tefek sakatlıklar var ama bunlar oynamaya engel sakatlıklar değil. Şimdi hedef Osmanlıspor maçı.” Ali Ravcı, son olarak ligin 16. haftasında oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili konuşarak, “İnsanlar kağıt üzerinde Yeni Malatyaspor’un son performansına bakarak bize çok fazla şans vermiyorlar. Ama hatırlarsanız Beşiktaş da o şekilde gelmişti. Galatasaray maçının da bizim için diğer maçlardan hiçbir farkı yok. Galatasaray lider ve ligin iyi ekiplerinden bir tanesi. Ama yenilmeyecek bir takım da değil" şeklinde konuştu.