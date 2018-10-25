Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Mitchell Donald ile Arturo Rafael Mina Meza da katıldı.

Hafif sakatlıkları bulunan Guilherme, Erkan Kaş ve Rahman Buğra Çağıran da takımla birlikte çalışırken, 3 futbolcunun da Galatasaray maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, yarım sahada taktik çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut çift kalede hata yapan bazı isimleri sert şekilde uyardı.

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