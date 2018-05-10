Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Ligin 32.haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile 0-0 berabere kalan ve 40 puanla matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyen Yeni Malatyaspor, ligin 33.haftasında ligin lideri Galatasaray ile 12 Mayıs Cumartesi günü 19.00’da İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Göztepe ile 7 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de karşılaşan sarı kırmızılılar, bir günlük iznin ardından Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanarak, Galatasaray maçının hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Nacer Barazite ile Aytaç Kara’nın yanı sıra sağ bek İssam Chebake ve sağ kanat oyuncusu Michael Pereira katılmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman istasyon çalışmasıyla sürdü. Yarı alanda pas çalışmasıyla devam eden çalışma, çift kale maçın ardından tamamlandı.

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