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Galatasaray kafilesi Malatya’da 

 Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Malatya’ya geldi. 

Galatasaray kafilesi Malatya’da 

 Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Malatya’ya geldi. 

28 Ekim 2018 Pazar 15:14
Galatasaray kafilesi Malatya’da 

İstanbul’dan kalkan uçakla Malatya Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafileyi Galatasaraylı taraftarlar karşıladı. 


Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek vererek tezahüratta bulundu. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti. 
Galatasaray kafilesi daha sonra havalimanından konaklayacağı otele geçti. 
Öte yandan Malatya Stadı’nda yarın saat 18.00’de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMalatya
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