Galatasaray gözünü zirveye dikti!

Stat: Türk Telekom Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Denayer xx, Maicon xxx, Latovlevici x, Selçuk xx (Belhanda dk. 46 xx), Tolga xx, Rodrigues xxx, Feghouli xxx, Yasin xxx (Donk dk. 90+1 ?), Eren xxx (Gomis dk. 81 xxx)
Yedekler: Eray, Serdar, Ahmet, Sinan, Linnes, Hakan Balta, Koray
Teknik Direktör: Fatih Terim
Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Vrsajevic xxx, Yalçın xxx, Numan xx, Muhammed x, Lembi xx, Mehmet Güven xx (Cikalleshi dk. 72 x), Serdar xxx, Musa xxx (Özer dk. 85 ?), Regattin xxx (Doukara dk. 81 ?), Umar xxx
Yedekler: Hakan, Ahmet, Maxso, Moreira, Sharafabad, Anıl
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Feghouli (dk. 37), Gomis (dk. 88) (Galatasaray)
Sarı kart: Mehmet Güven (Osmanlıspor)
İHA