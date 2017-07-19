TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, dış transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı Theodor Elmar Bjernason ile anlaşmaya vardı. Bordo-beyazlı ekip, menajerler aracılığıyla teklifte bulunduğu İzlandalı yıldız Elmar Bjarnasson ile dün İstanbul’da görüştü. Gerçekleştirilen görüşmelerin neticesinde İzlandalı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. 30 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Danimarka 1. Lig ekibi Randers’ın formasını 31 maçta giydi ve 2 bin 79 dakika sahada kaldı. Orta sahanın her alanında görev alabilen tecrübeli futbolcu, 36 kez İzlanda Milli Takımı’nda forma giydi ve 3 asistle oynadı.

İHA