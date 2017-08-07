07 Ağustos 2017 Pazartesi

Gakkoş ve Dadaş dostluk maçında!

TFF 1. Lig’de yeni sezon öncesi Elazığspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Malatya Bölgesi B Klasman yardımcı hakemi İlker Ayten’in de görev yaptığı maçta Elazığspor rakibini 3-1 mağlup etti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:18
Gakkoş ve Dadaş dostluk maçında!

  Elazığspor’un 50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle TFF 1. Lig’in iki takımı Elazığspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor dostluk maçında karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Elazığspor rakibini 3-1 mağlup etti. Malatyalı B Klasman Yardımcı Hakemi İlker Ayten’in görev yaptığı müsabakada bordo beyazlı taraftarlar meşale yakarak güzel görüntüler oluşturdu.

Hakemler: Ali Karatutlu xxx, İlker Ayten xxx, Emre Doğu xxx

Elazığspor: Soner Şahin xx, Adem Alkaşi xx, Mehmet Yiğit xx, Erman Bulucu xx, Onur Güney xx, Elmar Bjarnason xx, Murat Kayalı xx (Alpaslan Öztürk dk. 60 xx), Tom xxx, Tatos xx (Sarpong dk. 46 xxx), Berk Yıldız xxx, Maranhao xx

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Bş. Bld. Erzurumspor: Kaya Tarakçı xx, Tolga Ünlü xx, Hakan Arslan xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Lokman Gör xx, Mansaly xx, Murat Gürbüzerol xx, Abdulkadir Özdemir xx, Gökhan Karadeniz xx, Burhan Eşer xx, Mert Nobre xx (Kubilay Sönmez dk. 46 xxx)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Berk Yıldız (dk. 30), Sarpong (dk. 52), Alpaslan Öztürk (dk. 80) (Elazığspor), Kubilay Sönmez (dk. 85) (Bş. Bld. Erzurumspor)

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