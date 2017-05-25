25 Mayıs 2017 Perşembe

Gakkoş hesap kitap derdinde

TFF 1.Lig ekiplerinden Elazığspor Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 115 delegenin imzasıyla Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

25 Mayıs 2017 Perşembe 11:18
Gakkoş hesap kitap derdinde

  Genel kurula eski kulüp başkanları Hayrettin Karamazı ile Mehmet Güngör’ün yanı sıra Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, yönetim kurulu üyeleri ve kongre delegeleri katıldı. Çoğunluğunun tespitinin ardından Divana Galip Belhan, Av. Aziz Dinç ve Coşkun Kamaç seçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç tarafından okundu.Rapor, delegelerin tamamının onayı ile ibra edildi.Daha sonra 25.05.2016 - 15.05.2017 tarihleri arası gelir gider tablosunun okunması ve müzakeresi delegelerin onayına sunularak kabul edildi. Delegeler, gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesini de onayladı. Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik, eski başkan Selçuk Öztürk tarafından 8 Milyon 604 Bin TL’lik meblağın Elazığspor Kulübü’nden geri alındığını belirtti. 

İHA
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