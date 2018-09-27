Gakkoş fark yedi!

Maçtan dakikalar

13. dakikada Kadir Bekmezci’nin uzak mesafeli kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40. dakikada Bjarnason, rakiplerinden sıyrılıp ceza yayı üzerinde vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

72. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Celal kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

79. dakikada Halil’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top kimseye çarpmadan ağlarla buluştu. 0-2

84. dakikada Mustafa Emre, sol kanattan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu Ali tamamlamak istedi top üst direkten oyun alanına döndü.

85. dakikada Ali, ceza sahası içinde plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

87. dakikada Aydın'ın derinlemesine pasında Mustafa Bedirhan ceza sahasına girdi ve vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4