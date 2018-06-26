Gaggoş yeni hocasını buldu

Elazığspor Kulüp Başkanı Hacı Murat Yümlü, “Değerli hocamız Orhan Kaynak ile resmi sözleşme imzalayacağız. Hocamız değerli projelerle geldi. Sonuna kadar kendisine inanıyoruz ve arkasındayız. Hocamız Türk futbolunun ender karakterlerinden biri. İnşallah takımımıza faydalı olacak. İstanbul’a buradan birlikte döneceğiz. Transfer görüşmelerimizi burada devam ettireceğiz. Elazığspor güzel projelere imza atacak. 29 Haziran’da kampımız başlayacak. Ben Elazığspor’un 1 lirasını menajerlere vermeyeceğim" dedi. Kendisine güvenen isimlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Teknik Direktör Orhan Kaynak ise, “Şu ana kadar olumsuz hiçbir şey olmadı. Ortak paydamız Elazığspor. Burada olmaktan onur duyuyorum. Çok fazla konuşmayı seven bir insan değilim. Benim işim sahada." diye konuştu.