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G. Manisaspor’da olağanüstü genel kurul kararı

TFF 1. Lig’de kötü bir dönem yaşayan G. Manisaspor’da olağanüstü genel kurula gitme kararı alındı.TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçından 3-0 mağlup ayrılan ve maddi sıkıntılar yaşayan G. Manisaspor, 11 Şubat...

G. Manisaspor’da olağanüstü genel kurul kararı

TFF 1. Lig’de kötü bir dönem yaşayan G. Manisaspor’da olağanüstü genel kurula gitme kararı alındı.TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçından 3-0 mağlup ayrılan ve maddi sıkıntılar yaşayan G. Manisaspor, 11 Şubat...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:23
G. Manisaspor’da olağanüstü genel kurul kararı

TFF 1. Lig’de kötü bir dönem yaşayan G. Manisaspor’da olağanüstü genel kurula gitme kararı alındı.

TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçından 3-0 mağlup ayrılan ve maddi sıkıntılar yaşayan G. Manisaspor, 11 Şubat 2018 Pazar günü olağanüstü genel kurula gidecek. Ligde 17. sırada bulunan G. Manisaspor’da mevcut başkan Abdullah Mergen’in yeniden aday olup olmayacağı netlik kazanmazken, kongre tarihine kadar yeni adayların çıkması bekleniyor. G. Manisaspor Kulübü Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manisaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 11 Şubat 2018 Pazar günü saat 14.00’te Manisa Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri’nde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18 Şubat 2018 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
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