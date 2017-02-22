Hafta sonu sahası bakımda olduğu için İstanbul’da oynayacağı Altınordu karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başlayan sarı kırmızılılarda, defans oyuncusu Sezer Özmen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dakikada attıkları golle maçı ne kadar istediklerini gösterdiklerini belirten Sezer, şampiyonluğun düğümünü ise önlerinde bulunan 5 haftanın çözeceğini söyledi.

“BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK İYİ OLDU”

Kendileri açısında güzel bir müsabaka olduğunu kaydeden Sezer, “Hakikaten bizim açımızdan güzel bir müsabaka oldu. İsteklerimiz doğrultusunda bütün performansımızı ortaya koyduk diye düşünüyorum. İyi bir oyun sergiledik. Bu oyunumuzu daha da arttırarak, skorlara yansıtarak, kalemizi bir o kadar kapatarak inşallah bu yolda gitmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz fazlasıyla var. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“NELER YAPABİLECEĞİMİ BİLİYORUM”

Sezer, Gaziantep Büyükşehir maçındaki performansıyla ilgili de konuşarak, “Ben kendimi biliyorum. Kendimin neler verebileceğini biliyorum. O yüzden Samsun maçı kendim ve takımım açısından kötü gözükse de bir o kadar da rahattım açıkçası. Çünkü dediğim gibi neler yapabileceğimi biliyordum. İnşallah bu Gaziantep maçıyla çok iyi başladı. Bunun devamını hep birlikte takım halinde geliştirerek bu işi başaracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.



“4 -5 HAFTALIK SÜREÇ ŞAMPİYONU BELİRLER”

Şampiyonluk yarışının düğümünü önlerindeki 4 ya da 5 haftalık sürecin çözeceğini belirten Sezer, “Bence önümüzdeki bu 4 ya da 5 haftalık süreç şampiyonluk açısından çok önemli. Ben birçok şeyin bu şamada belli olacağını tahmin ediyorum. Biz de bu 4-5 haftalık periyodu en iyi şekilde atlatıp, kendi adımıza şu anki pozisyonumuzu koruyup ligin sonunda bu işi başarmak istiyoruz” dedi.





MEHMET KIROĞLAN