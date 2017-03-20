20 Mart 2017 Pazartesi

Futsalın şampiyonu İnönü oldu

Üniversiteler arası salon futbolu 1. Lig grup müsabakaları Malatya İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde BESYO Spor Salonu’nda yapıldı. Erkeklerde şampiyon olan İnönü Üniversitesi İzmir’de yapılacak Türkiye Finallerine katılacak.

16 Mart 2017 Perşembe 11:16
Futsalın şampiyonu İnönü oldu

  Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen "Üniversiteler Salon Futbolu 1. Lig Müsabakaları" 5 günlük organizasyonun ardından son buldu. Kız ve erkeklerde İnönü, Düzce, Mersin, Bartın, Şehit Ömer Halisdemir, Erzincan ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversiteleri’nin mücadele ettiği müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Erkeklerde İnönü Üniversitesi şampiyonluğa ulaşan takım oldu. İlerleyen tarihlerde İzmir’de yapılacak olan Futsal Süper Ligi’ne yükselme finallerine katılacak İnönü Üniversitesi’nde takımlarının başarılı oyuncuları Ramazan Çavuş, Kerem Özdemir ve Yunus Kutlu performanslarıyla öğrenci arkadaşlarından büyük alkış aldı. 

FATİH AVCI
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