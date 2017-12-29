29 Aralık 2017 Cuma

Futsal’da yarı final heyecanı

Yıldız Erkekler Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası Yeşiltepe Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla sürüyor. Çeyrek maçlarının oynadığı turnuvada yarı finale adını yazdıran takımlar belli oldu.

29 Aralık 2017 Cuma 11:33
Futsal’da yarı final heyecanı

  Büyük çekişmelere sahne olan Okullar arası Yıldız Erkekler Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası heyecanı dün oynanan müsabakalarla devam ediyor. 4 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında düzenlenen turnuvada yarı finalistlerin belli olduğu maçlar dün Yeşiltepe Kapalı Spor Salonu’nda oynandı. Birbirinden zevkli mücadelelerin yaşandığı maçlarda Final Ortaokulu ile karşılaşan Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu 3-1 yenik sürdürdüğü müsabakada sahadan çekildi. Müsabaka maçın hakemi tarafından tatil edildi. Yarı final müsabakalarına adını yazdıran takımların belli olduğu maçlarda ise dün şu sonuçlar alındı:

İnönü Ortaokulu 6 - 4 Biruni Ortaokulu, Mecit Şahaplıoğlu 1 - 3 Final Ortaokulu, Çamlıca Ortaokulu 8 - 7 (PEN) Vali Galip Ortaokulu, H.Sönmezay Ortaokulu 2 - 7 Türkiyem Ortaokulu

Yıldız Erkekler Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası Yarı Final Maçları 2 Ocak Cumartesi günü Yeşitepe Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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