Büyük çekişmelere sahne olan Okullar arası Yıldız Erkekler Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası heyecanı dün oynanan müsabakalarla devam ediyor. 4 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında düzenlenen turnuvada yarı finalistlerin belli olduğu maçlar dün Yeşiltepe Kapalı Spor Salonu’nda oynandı. Birbirinden zevkli mücadelelerin yaşandığı maçlarda Final Ortaokulu ile karşılaşan Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu 3-1 yenik sürdürdüğü müsabakada sahadan çekildi. Müsabaka maçın hakemi tarafından tatil edildi. Yarı final müsabakalarına adını yazdıran takımların belli olduğu maçlarda ise dün şu sonuçlar alındı:

İnönü Ortaokulu 6 - 4 Biruni Ortaokulu, Mecit Şahaplıoğlu 1 - 3 Final Ortaokulu, Çamlıca Ortaokulu 8 - 7 (PEN) Vali Galip Ortaokulu, H.Sönmezay Ortaokulu 2 - 7 Türkiyem Ortaokulu

Yıldız Erkekler Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası Yarı Final Maçları 2 Ocak Cumartesi günü Yeşitepe Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ