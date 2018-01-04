Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Yıldız Erkekler Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası sona erdi. 4 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında 45 ortaokulun katıldığı turnuvada, erkeklerde Final Ortaokulu, kızlarda 91 bin Dev Öğrenci Ortaokulu birinci oldu. Yeşiltepe Kapalı Spor Salonu’nda oynanan final müsabakaları sonucu 2. Çamlıca Ortaokulu, 3. Türkiyem Ortaokulu ve 4. Biruni Ortaokulu oldu. 8 kız takımın da yarıştığı turnuvada 2. Recai Kutan Ortaokulu, 3. Orhan Gazi Ortaokulu ve 4. Parantez Ortaokulu oldu.





CENTİLMENCE TAMAMLANDI

Dereceye girenlere kupalarını ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, Busabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ve okul yöneticileri takdim etti. Tören sonrası şampiyona hakkında değerlendirmelerde bulunan Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan Alkış ise şunları söyledi: “Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları olarak ortaokullar arası futsal müsabakaları bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyon olan okulumuza Malatya’yı temsil edeceği bölgesel grupta başarılar diliyorum. 37 erkek ve 8 kız takım olmak üzere 45 ortaokul şampiyonaya katıldı. Oynanan maçlar gayet centilmence ve sorunsuz şekilde geçti. Gayet başarılı şekilde bütün takımlarımız mücadele ettiler. Tribünlerden maçı izleyen öğrenci velileri, öğretmenler ve sporseverler oldukça keyifli şekilde salondan ayrıldılar. Turnuvaya katılan okulların yöneticilerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu çocuklarımızı spor kulüplerinin bünyesinde daha iyi yerlerde görebiliriz.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ