02 Aralık 2017 Cumartesi

Futsalda il birincileri belli oldu

Büyük çekişmelere sahne olan Genç Erkek ve Bayan Futsal (Salon Futbolu) Şampiyonası sona erdi. Battalgazi Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda, kadınlar kategorisinde 6, erkeklerde ise 37 okul takımı mücadele etti. Erkeklerde final maçında rakibini 4-0 yenen Doğa Anadolu Koleji birinci olurken, kızlarda ise finalde rakibini 2-0 yenen İbni Sina Anadolu lisesi kupanın sahibi oldu.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:27
Futsalda il birincileri belli oldu

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları  faaliyet programında yer alan, 13 - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Futsal müsabakaları sona erdi. Erkeklerde final maçında rakibini 4-0 yenen Doğa Anadolu Koleji birinci olurken, kızlarda ise finalde rakibini yenen İbni Sina Anadolu lisesi kupanın sahibi oldu. Kazanan takımların ödül törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, Beden Eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Gençler  Futsal kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu;

Erkekler

1- Özel Doğa Koleji

2- Yunus Emre Teknik Endüstri ve Meslek Lisesi

3-Fatih Anadolu Lisesi

4-20 Mayıs Vakfı Turgut Özal ASM Lisesi

 Kızlar

1-Özel ibni Sina ASM Lisesi

2- Kerem Aydınlar Fen Lisesi

3-Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4- Atatürk Kız Anadolu Lisesi

HABER MERKEZİ

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