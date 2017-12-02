Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 13 - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Futsal müsabakaları sona erdi. Erkeklerde final maçında rakibini 4-0 yenen Doğa Anadolu Koleji birinci olurken, kızlarda ise finalde rakibini yenen İbni Sina Anadolu lisesi kupanın sahibi oldu. Kazanan takımların ödül törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, Beden Eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Gençler Futsal kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu;

Erkekler

1- Özel Doğa Koleji

2- Yunus Emre Teknik Endüstri ve Meslek Lisesi

3-Fatih Anadolu Lisesi

4-20 Mayıs Vakfı Turgut Özal ASM Lisesi

Kızlar

1-Özel ibni Sina ASM Lisesi

2- Kerem Aydınlar Fen Lisesi

3-Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4- Atatürk Kız Anadolu Lisesi

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