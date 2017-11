Liseler arası kızlar ve erkekler salon futbolu müsabakaları busabahmalatya.com/haberleri/battalgazi" target="_blank" title="Battalgazi">Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla sürüyor. Yarın Final Müsabakalarına adını yazdıran takımların belli olduğu maçlarda dün şu sonuçlar alındı:

28 Kasım Pazartesi

Genç Kızlar: İbni Sina ASML. 3-0 14 Mart ASML., Kerem Aydınlar Fen Lisesi 3 - 0 Akmercan And. Lisesi

Genç Erkekler: Yunus Emre TEML. 6 - 1 Bahçebaşı And. Lisesi, Fatih And. Lisesi 2 - 1 Niyazi Mısri SBL., Malatya Doğa Koleji 2 - 1 Yeşiltepe And. Lisesi, 20 Mayıs Turgut Özal SML. 2 - 1 Gazi And. Lisesi

Yarın final heyecanı ise bugün Battalgazi Spor Salonu’nda oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Genç Erkekler kategorisinde Yunus Emre TEML. - Fatih And. Lisesi ve Malatya Doğa Koleji – 20 Mayıs Turgut Özal SML. ile karşılaşacak. Genç Kızlar kategorisinde ise Kerem Aydınlar Fen Lisesi - Atatürk Kız And. Lisesi, İbni Sina ASML. - Abdulkadir Eriş METEM. ile mücadele edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ