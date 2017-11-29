29 Kasım 2017 Çarşamba

Futsal’da Finalistler belli oluyor

Büyük çekişmelere sahne olan liseler arası kız- erkek salon futbolu müsabakaları Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla sürüyor. Yarı final maçlarının bugün oynanacağı turnuvada takımlar final bileti için mücadele edecekler.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:42
Futsal’da Finalistler belli oluyor

  Liseler arası kızlar ve erkekler salon futbolu müsabakaları busabahmalatya.com/haberleri/battalgazi" target="_blank" title="Battalgazi">Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla sürüyor. Yarın Final Müsabakalarına adını yazdıran takımların belli olduğu maçlarda dün şu sonuçlar alındı:

28 Kasım Pazartesi
  Genç Kızlar: İbni Sina ASML. 3-0 14 Mart ASML., Kerem Aydınlar Fen Lisesi 3 - 0 Akmercan And. Lisesi

Genç Erkekler: Yunus Emre TEML. 6 - 1 Bahçebaşı And. Lisesi, Fatih And. Lisesi 2 - 1 Niyazi Mısri SBL., Malatya Doğa Koleji 2 - 1 Yeşiltepe And. Lisesi, 20 Mayıs Turgut Özal SML. 2 - 1 Gazi And. Lisesi

Yarın final heyecanı ise bugün Battalgazi Spor Salonu’nda oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Genç Erkekler kategorisinde Yunus Emre TEML. - Fatih And. Lisesi ve Malatya Doğa Koleji – 20 Mayıs Turgut Özal SML. ile karşılaşacak. Genç Kızlar kategorisinde ise Kerem Aydınlar Fen Lisesi - Atatürk Kız And. Lisesi, İbni Sina ASML. - Abdulkadir Eriş METEM. ile mücadele edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahFutsalFinalistler

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