Liseler arası kızlar ve erkekler salon futbolu müsabakaları Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla sürüyor. Çeyrek Final Müsabakalarına adını yazdıran takımların belli olduğu maçlarda dün şu sonuçlar alındı.

Genç Kızlar Futsal

24 Kasım Cuma Atatürk Kız And. Lisesi 3-3 İbni Sina ASML., Abdulkadir Eriş METEM. 1 – 9 Kerem Aydınlar Fen Lisesi

Genç Erkekler Futsal

24 Kasım Cuma: Yunus Emre TEML. 4 - 2 Hasan Akbudak İMKB., Bahçebaşı And. Lisesi 5 - 1 Kubilay And. İHO., FatihAnd. Lisesi 3 - 0 Fırat Temel Lisesi, Niyazi Mısri 5 - 2 Şehit Kemal Özalper EML.

Çeyrek Final karşılaşmalarında Yunus Emre TEML. - Bahçebaşı And. Lisesi, Fatih And. Lisesi – Niyazi Mısri SBL. karşılaşacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ