24 Kasım 2017 Cuma

Futsalda çeyrek final heyecanı

Liseler arası kız- erkek salon futbolu müsabakaları Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla devam etti.

24 Kasım 2017 Cuma 12:15
Futsalda çeyrek final heyecanı

  8 grupta oynanan maçlarla ilgili bilgiler veren Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan Alkış, artık çeyrek final müsabakalarının başlayacağını belirterek, gruplarından çıkan takımların yavaş yavaş belli olduğunu açıkladı. Gruplarda oynanan 14 müsabakada şu sonuçlar alındı:

22 Kasım Çarşamba: Niyazi Mısri SBL. 5 - 4 Kolukısa And. Lisesi, Şehit Kemal Özalper 5 - 1 Akmercan And. Lisesi, Malatya Spor Lisesi 6 - 1 Kolej İntegral, Yunus Emre TEML 3 - 0 (Hük.) Çınar And. Lisesi, Doğa And. Lisesi 3 - 0 (Hük.) Doğanyol, Malatya Fen Lisesi 2 - 3 Konak And. Lisesi, Malatya Lisesi 7 - 4 Gözde Yükseliş Temel Lisesi

23 Kasım Perşembe: Beydağı And. Lisesi 0 – 3 (Hük.) 20 Mayıs Lisesi, Yeşiltepe And. Lisesi 5 - 1 Bilgiyurt Lisesi, Eşref Bitlis 3 - 0 (Hük.) Yeşilyurt And. İMHL., Hüseyin Kölük 3 - 0 (Hük.) Kolukısa And. Lisesi, Doğanyol 0 - 3 Niyazi Mısri SBL., Yeni Hamle 5 - 2 Kolej İntegral, Akmercan 2 - 4 Malatya Spor Lisesi


ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: FutsalBusabah

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