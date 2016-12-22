2 Yıl üst üste şampiyon olan Atatürk Kız Lisesi finalde Malatya Spor Lisesini Penaltılarla 4-2 yenerek, üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan etti. Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Yasin Erdoğan ve Futbol Antrenörü Erdoğan, alınan başarıda öz verili çalışmalarının payının büyük olduğuna vurgu yaptılar.

“EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK”

Antrenör Özdemir yaptığı açıklamada, “Gerçekten çok çalıştık. Özverili çalışmalarımızın karşılığı bu diye düşünüyorum. Bu çocuklar emeklerinin karşılığını aldılar. Okul İdarecilerimizin destekleri için çok teşekkür ederiz. İnşallah Malatya’mızı grup müsabakalarında da en iyi şekilde temsil edeceğiz'' şeklinde konuştu.

FATİH AVCI