Yeşiltepe Tesisleri’nde yapılan Halk Eğitim Usta Öğretici Futbol Kursuna Malatya’dan bir çok antrenör ve antrenör adayı katılırken, derslerde katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim verildiği ifade edildi. Tamamlanan kursla ilgili bilgi veren TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, antrenör ve antrenör adayları için oldukça faydalı bir kurs olduğunu ifade etti.

Bayındır, kurs boyunca futbolla ilgili önemli noktaların teorik ve uygulamalı anlatıldığını belirterek, “TFF VE TÜFAD işbirliği ile yapılan ve TFF Eğitmenleri Ömer Kamer ve Muhammer Birdal’ın ders eğitmeni olarak katıldığı Usta Öğretici Futbol Kursumuz sona erdi. Tecrübeli hocalarımız eşliğinde antrenör ve antrenör adaylarımıza önemli bilgiler aktarıldı. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Umarım bu tür antrenörlerin direkt gelişimlerine katkı sağlayacak kurslara bu kursta olduğu gibi yine yüksek katılımlar sağlanmaya devam eder” dedi.







HABER MERKEZİ