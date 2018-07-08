Futbolda devrim gibi karar!

IFAB tarafından 2018-2019 Futbol Oyun Kuralları Kitabı'na eklenen bir metinle uzatma devrelerinde yapılacak dördüncü oyuncu değişikliği Futbol Federasyonlarının iznine bırakıldı. TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen kararla birlikte, 2018-2019 sezonunda statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda uzatma devrelerinde takımlar ekstra bir oyuncu değişikliği yapma hakkı elde edecek. UEFA da önceki günlerde yaptığı açıklamayla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan 4. oyuncu değişikliği kuralını 2018-2019 sezonu ile birlikte tüm organizasyonlarında uygulayacağını duyurmuştu.