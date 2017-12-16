TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk, sahadaki hünerlerini boks ringine taşıdı. Genç oyuncu, Elazığlı Milli Boksör ve Olimpiyat 3’üncüsü Yakup Kılıç ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen müsabakada hem Alpaslan Öztürk, hem de Yakup Kılıç bir hayli terledi. Elazığspor Resmi Dergisi için yapılan gösteri karşılaşması sonunda kazanan ise dostluk oldu.

13 Temmuz 1986 Elazığ doğumlu olan Yakup Kılıç, katıldığı bir çok turnuvada şampiyonluklar elde etti ve sayısız madalyanın sahibi oldu. 2008 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 29. Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Kılıç, 57 kiloda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. İsmi Elazığ’da yapımı tamamlanan spor salonuna verilen Yakup Kılıç, 2009 yılında yaşadığı sakatlık nedeniyle ringlere veda etmek zorunda kaldı.



İHA