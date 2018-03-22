FUTBOLCULARA UYARI

Milli ara nedeniyle 4 günlük izni bugün sona eren Yeni Malatyaspor, hafta sonu maç oynanamayacak olmasını fırsata çevirecek. Süper Lig’de kalma hedefi olan sarı kırmızılı takım matematiksel olarak rahatlamak için Gençlerbirliği ile 27. hafta müsabakasında kendi sahasında karşılaşacak. Bu maçın önemini göz önünde bulunduran yönetim 6 puanlık maç için harekete geçti.

BAŞKAN 4 GÜN ÖNCEDEN GELECEK!

Fenerbahçe ve Trabzonspor mağlubiyetlerine negatif etkisi olan sistem değişikliğini ve kadro tercihlerini Erol Bulut ile bir araya gelerek İstanbul’da istişare eden yönetim, en büyük adımı ise Malatya’da atacak. Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarının yüksek tutulmasıyla başlayan ve üst üste alınan mağlubiyetlerle karamsar bir tabloya giden camiadaki kırgınlığı bitirmeyi planlayan başkan Adil Gevrek, 31 Mart Cumartesi oynanacak Gençlerbirliği maçından 4 gün önce Malatya’ya gelerek çeşitli istişare ve ziyaretlerde bulunacak, kamuoyunun gönlünü alacak.

YÖNETİME,FUTBOLCULARA VE ÇALIŞANLARA UYARI!

Bu kapsamda Gençlerbirliği biletleri en düşüğü 5 lira olacak şekilde yeniden belirlenecek. Kritik öneme sahip maç öncesi birlik beraberlik çağrısı yapacak Adil Gevrek, futbolcularla da özel bir toplantıda bir araya gelecek. Kalan 8 maç öncesi şehirde yeniden coşku ve heyecan yaratmak için yönetim kuruluyla birlikte tüm enerjisini bu maça ayıracak Gevrek’in, sosyal medyadaki kara kampanyalar konusunda kulüp çalışanlarını, yönetimdeki mesai arkadaşlarını özel olarak uyardığı öğrenildi. Takımın zorlu bir süreçten geçtiğini futbolculardan teknik heyete kadar aktaran Gevrek, camiaya verilecek her mesajda azami dikkat istedi.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi