Futbolcular sağlık testinden geçti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da kamp yapan Yeni Malatyaspor’lu futbolcular laktat (BOS) testinden geçti. Kamp çalışmalarında 4. günü geride bırakan sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor. Kampın 3. gününde futbolcular laktat testine tabi tutuldu. Yapılan testlerin genel olarak iyi sonuçlandığı belirtilirken, takımın normal antrenman temposuna devam edeceği bildirildi.

LAKTAT TESTİ NEDİR?

Laktat testi, kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki (BOS) laktat seviyesini ölçer. Kanda oksijen düzeyinde azalma laktatın seviyesinde yükselmeye neden olur. Oksijen azalmasının yanı sıra laktatın aşırı üretimi veya kandan temizlenmesini engelleyen durumlar da laktatı yükselten sebeplerdir. Hücreler tarafından besinlerin enerjiye dönüştürülmesi esnasında ortaya çıkan maddelerden biri olan laktat, kanın asiditesine göre laktik asit halinde de bulunabilir. Çeşitli hastalıklarda yapılan bir test olmasının yanında, sporcuların performansı ile ilgili olarak da kullanılır.