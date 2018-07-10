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Futbolcu avında sona gelindi!

Yeni Malatyaspor, geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğü alt yapı seçmelerini tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Muş’ta yetenek taraması yaparak 7 gün süren ilk etap futbolcu izleme programını sonlandırdı. Belirlenen sporcuların ikinci etap Malatya seçmelerine davet edildikleri öğrenildi.

Futbolcu avında sona gelindi!

Yeni Malatyaspor, geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğü alt yapı seçmelerini tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Muş’ta yetenek taraması yaparak 7 gün süren ilk etap futbolcu izleme programını sonlandırdı. Belirlenen sporcuların ikinci etap Malatya seçmelerine davet edildikleri öğrenildi.

10 Temmuz 2018 Salı 10:37
Futbolcu avında sona gelindi!

Yeni Malatyaspor Kulübü, geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğü altyapı seçmelerini tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bingöl ve Muş illerinde toplamda 2 bine yakın sporcunun katılımıyla bölge seçmesi yaptı. Seçmelere sıcağa rağmen yoğun katılım olurken, görevli antrenörler tarafından 20’ye yakın sporcunun tespit edildiği belirtildi.

“BÖLGEYİ KARIŞ KARIŞ GEZDİK”

7 gün süren futbolcu seçmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, "İl dışı seçmelerimiz Muş’ta yaptığımız seçmeyle sona erdi. Daha önce yaptığımız seçmelerde çevre illerden ve Malatya'dan birçok yetenekli oyuncuyu kadromuza katmıştık. Bu sene Doğu ve Güneydoğu’yu karış karış gezdik. Geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğümüz altyapı seçmelerini tamamlamış bulunuyoruz. Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bingöl ve Muş illerinde toplamda 2 bine yakın sporcunun katılımıyla bölge seçmesi yaptık. Sıcağa rağmen seçmelere yoğun katılım olurken, görevli antrenörler tarafından 20’ye yakın sporcunun tespit edildiği belirtildi." dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporşırnakSiirtBatmanDiyarbakirBingöl Ve MuşMalatya
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