Futbolcu avında sona gelindi!

Yeni Malatyaspor Kulübü, geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğü altyapı seçmelerini tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bingöl ve Muş illerinde toplamda 2 bine yakın sporcunun katılımıyla bölge seçmesi yaptı. Seçmelere sıcağa rağmen yoğun katılım olurken, görevli antrenörler tarafından 20’ye yakın sporcunun tespit edildiği belirtildi.



“BÖLGEYİ KARIŞ KARIŞ GEZDİK”

7 gün süren futbolcu seçmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, "İl dışı seçmelerimiz Muş’ta yaptığımız seçmeyle sona erdi. Daha önce yaptığımız seçmelerde çevre illerden ve Malatya'dan birçok yetenekli oyuncuyu kadromuza katmıştık. Bu sene Doğu ve Güneydoğu’yu karış karış gezdik. Geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğümüz altyapı seçmelerini tamamlamış bulunuyoruz. Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bingöl ve Muş illerinde toplamda 2 bine yakın sporcunun katılımıyla bölge seçmesi yaptık. Sıcağa rağmen seçmelere yoğun katılım olurken, görevli antrenörler tarafından 20’ye yakın sporcunun tespit edildiği belirtildi." dedi.