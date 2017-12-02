Final de Narmikan'ı 5-1 yenen Deregezen futbol takımı şampiyon oldu. SİPAHİDER Dernek Başkan Yardımcısı ve Turnuvanın Organizasyon Başkanı Metin Akyüz yaptığı açıklamada, amaçlarının Arapgir ve Arguvan’daki gençleri bir araya getirmek ve kaybolan komşuluk duygularını yeniden canlandırmak olduğunu ifade ederek, “Bundan sonra düzenlenecek turnuvalara her sene köyümüzden bir büyüğümüzün adını verip onu yad edeceğiz. Bu sene ki turnuvamızı Horan Köyünden eski muhtarımız rahmetli Hasan Akyüz adına düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başta futbolcularımıza, dernek başkanlarımıza ve yönetimlerine ayrıca maçları izlemeye gelen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Futbol Turnuvasının final maçını izlemeye gelen MASTÖB ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetimine de ayıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA