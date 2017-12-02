02 Aralık 2017 Cumartesi

Futbol turnuvası sona erdi

24 Eylül 2017 Pazar günü başlayan Arapgir SİPAHİDER Hasan Akyüz Futbol Turnuvası oynanan final maçı ile son buldu.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:32
Futbol turnuvası sona erdi

 Final de Narmikan'ı 5-1 yenen Deregezen futbol takımı şampiyon oldu. SİPAHİDER Dernek Başkan Yardımcısı ve Turnuvanın Organizasyon Başkanı Metin Akyüz yaptığı açıklamada, amaçlarının Arapgir ve Arguvan’daki gençleri bir araya getirmek ve kaybolan komşuluk duygularını yeniden canlandırmak olduğunu ifade ederek, “Bundan sonra düzenlenecek turnuvalara her sene köyümüzden bir büyüğümüzün adını verip onu yad edeceğiz. Bu sene ki turnuvamızı Horan Köyünden eski muhtarımız rahmetli Hasan Akyüz adına düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başta futbolcularımıza, dernek başkanlarımıza ve yönetimlerine ayrıca maçları izlemeye gelen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Futbol Turnuvasının final maçını izlemeye gelen MASTÖB ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetimine de ayıca teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

İHA

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017