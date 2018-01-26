FUTBOL ŞÖLENİ VAR

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Malatya temsilcileri İnönü Üniversitesispor ve Yeşilyurt Belediyespor ligin 16. haftasında maçlarını kendi evinde oynayacaklar. İki takımın aynı haftaya denk gelen iç saha maçının farklı günlerde oynanması yönünde TFF’ye yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Buna göre İnönü Üniversitesispor-Dumlupınarspor ile Cumartesi (yarın) günü Yeşiltepe 1’nolu sahada karşılaşacak. Yeşilyurt Belediyespor ise Dersimspor ile Pazar günü Yeşiltepe 3’nolu sahada saat 13.30’da mücadele edecek.

İkinci yarıya kötü başlayan İnönü Üniversitesi, 14 haftada aldığı 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve haftayı 10. sırada tamamladı. Sezona iyi başlayan ancak aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet aldı. Turuncu yeşilliler, 19 puanla 7. sırada yer alıyor.