Futbol okulu protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ile Sivasspor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz arasında imzalanan protokol kapsamında; 16 derslikli okul, 200 yataklı pansiyon, çok amaçlı kapalı ve açık spor salonu, organik granüllü otomatik sulama sistemli sentetik çim kapalı futbol sahası, organik granüllü otomatik sulama sistemli sentetik çim futbol sahası doğal çim saha yapılacak. Protokol kapsamında tesislerin tüm alt ve üst yapı çalışmaları Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılacak. Ayrıca okuldaki öğrencilere, öğretmenlere ve velilere futbol geliştirme, plan, program, faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesi ile bünyesinde bulunan spor psikolojisi uzmanı, pedagog, beslenme uzmanı, sağlık ekibi, antrenörler, profesyonel yöneticilerle öğrenci takibini, seçimini yapmak ve spor eğitimini yönlendirecek, okul personelinin yeterliliğini arttıracak gerekli destekler ise Demir Grup Sivasspor tarafından sağlanacak. Programda konuşan Vali Gül, futbol okulunun Ahmet Ayık Spor Lisesi bünyesinde yapılacağını belirterek, "Bu bir rutin hizmet değil. Bizim mahalleye yaptığımız ilkokul gibi değil bu proje. Bu özel ve kamu kaynağı ile başka yere yapılmayan bir proje. Bunun örneklerine baktığımız zaman ya kulüp kendisi ya da bir sponsor aracılığı ile yapılıyor. Biz bu projeyi Sivas İl Özel İdaresi aracılığı ile yapacağız. Yaklaşık 25 milyon liraya mal olacak" dedi.

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