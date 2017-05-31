Yeni Malatyaspor’da kulüp bünyesindeki futbol okuluna 2001 ile 2009 doğumlu genç yeteneklerin kayıt yaptırabildiği belirtildi. Çalışmalarda 7 antrenörün bulunduğu yaz okulunda, fiziksel hareketlerinin yanı sıra, top kontrolü, pas, şut ve yan top gibi temel eğitimlerin verildiği ifade edildi. ‘Yeni Malatyaspor Geleceğin Yıldızlarını Arıyor’ sloganıyla genç yetenekleri bekleyen yaz spor okulunda 100 TL kayıt parası alınıyor. Kulübün hesabına aktarılan para, Yeni Malatyaspor için de gelir teşkil ediyor. Yeni Malatyaspor Alt Yapısı'nın son 5 sezonda kulübe net 280 bin lira kar bıraktığı mali kongrelerde açıklanırken, bu kaynakları futbol okulu ve akademi liglerine katılımın oluşturduğu ifade edildi.

“YETENEKLİ ÇOCUKLARI ARIYORUZ "

Konuyla ilgili bilgi veren Yeni Malatyaspor Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, "Hedefimiz yaz okulları sayesinde genç yetenekleri kulübümüze kazandırabilmek. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Tüm antrenörlerimiz, masör ve servisimizle hizmet ediyoruz. Futbola ilk defa başlayan yetenekli çocuklara temel eğitimleri veriyoruz. Herkesin seviyesine göre futbolun teorik bilgilerini aktarıyoruz. Yetenekli gördüğümüz sporcuları uygun yaş kategorisinde kendi takımımıza dahil edip lisans çıkarıyoruz. Bu ailelerden de ücret talep etmiyoruz. Futbol okulu konusunda kulübümüzün ciddi bir hedefi var. Kendi alt yapımızdaki sürekliliği sağlamak adına burası bizim için çok önemli. Ben tüm Malatyalı aileleri, çocuklarını hem spor yapmaya hem de bizimle çalışıp Yeni Malatyaspor’a katkı sunmaya davet ediyorum. Genç yetenekleri bekliyoruz. Bu sezon oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktık” diye konuştu.







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