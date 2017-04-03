03 Nisan 2017 Pazartesi

Futbol gözlemcisi, 17 yaşındaki amatör sporcuyu dövdü! Bunu da gördük!

1.Amatör Küme Büyükler Ligi Play Off müsabakaları tatsız biten bir olayla tamamlandı.

03 Nisan 2017 Pazartesi 11:08
Futbol gözlemcisi, 17 yaşındaki amatör sporcuyu dövdü! Bunu da gördük!

 Aktif futbol gözlemcisi olan M.Hanifi Özgel, 1932 Malatyagücü U17 takımı sporcusunu, maç yöneten hakeme sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla tokatladı. Yeşiltepe’de gerçekleşen bu çirkin olayla ilgili bir açıklama yayınlayan Anadolu Spor Gazetecileri Malatya Şubesi, 17 yaşındaki savunmasız sporcuya karşı yapılan saldırıyı kınadı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 “1932 Malatyagücü ile Hekimhan Belediyesi Girmanaspor müsabakasında maçın hakemi Semih Özgel’e tribünde sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle, 1932 Malatyagücü U17 takımı sporcusu Recep Tayyip Çelik’e tokat atılarak fiili saldırıda bulunulmuştur. Maçın hakemi Semih Özgel’in babası olan, TFFHGD Malatya Şubesi üyesi, aynı zamanda aktif gözlemcilik yapan M. Hanifi Özgel tarafından gerçekleştirilen bu ölçüsüz ve saldırgan tutumu kınıyor, TFFHGD Malatya Şubesi, Malatya İl Hakem Kurulu ve TFF’nin bütün organlarını, üyeleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz. 17 yaşında bir sporcuya tokat atan 55 yaşlarındaki bu kişin futbol sahalarında yerinin olmadığını düşünüyoruz.”

ASGD Malatya Şubesi Yönetim Kurulu

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

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