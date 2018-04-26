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Futbol Bilim Adamı Tecrübelerini Paylaştı

Dünyadaki tek Türk Futbol Bilim adamı Emre Aydemir İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.Başarı Psikolojisi ve Antrenörlüğe Bakış" konularında tecrübelerini aktaran Aydemir, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Futbol Bilim Adamı Tecrübelerini Paylaştı

Dünyadaki tek Türk Futbol Bilim adamı Emre Aydemir İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.Başarı Psikolojisi ve Antrenörlüğe Bakış" konularında tecrübelerini aktaran Aydemir, gençlere tavsiyelerde bulundu.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:13
Futbol Bilim Adamı Tecrübelerini Paylaştı

Galatasaray alt yapısında futbol oynamış, daha sonra yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle İngiltere'ye göç etmiş eski bir futbolcu olan Emre Aydemir, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda öğrencilerle buluştu. Henüz 31 yaşında olan ve Londra'da yaşayan Aydemir, Arsenal alt yapısında yardımcı antrenör olarak çalışmanın yanı sıra futbol bilimi üzerine Türkiye, Avrupa ve Amerika'da konferanslar veriyor."Başarı Psikolojisi ve Antrenörlüğe Bakış" konularında gençlere tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini aktaranEmre Aydemir’in konuşmasına ise öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

“KENDİ TEORİLERİNİZİ YAZMAYA ÇALIŞMALISINIZ”

Bir öğrencinin “ilerde bir futbol yöneticisi olursak antrenörlerimize nasıl davranmamız gerekiyor?” şeklindeki sorusuna Emre Aydemir, “Türkiye’de yöneticiler hakkında fazla bilgim olmadığı için yurtdışındaki yöneticilerle karşılaştırmam doğru olmaz. Ama bizim oradaki yöneticilerimiz futbolun içerisindeki hiç bir şeye karışmazlar. İyi bir yönetici iyi bir strateji belirlemesi lazım. Bir yönetici dünya içerisindeki yönetici olaylarını takip etmesi lazım. Elazığ’da, Malatya’da yöneticilik yapmakla Londra’da yöneticilik yapmak arasında fark var. Yaşadığınız bölgeye göre psikolojik olarak strateji yapmanız gerekiyor. Teori anlamında ülkeleri karşılaştırarak kendi teorilerinizi yazmaya çalışmalısınız” yanıtını verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ  - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Emre Aydemirİnönü Üniversitesi
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