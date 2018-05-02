Futbol Antrenör Kursu Tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen kurs kapsamında İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya, Samsun, Elazığ ve Malatya’dan 30 kursiyer eğitim gördü. Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen eğitim kapsamında kursiyerlere, TFF eğitmenleri tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

“MESLEK YAŞANTILARINDA BAŞARILAR DİLERİZ”

TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, 18 Nisan’da başlayıp, 27 Nisan’da tamamlanan kursun verimli geçtiğini ifade etti. Bayındır, “Kursun ilk gününden itibaren gerek teorik gerekse de pratik eğitimler için TFF Bölge Müdürlüğü tesislerimizi bizlerin hizmetine açan TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ve personellerine teşekkür ediyoruz. Güzel bir ilgi ve destekle kursumuzu en güzel şekilde tamamladık. Böyle güzel ve çok fonksiyonlu bir tesisinde ilimizde olması bizleri ayrıca mutlu etti. İlimizde gerçekleştirilen kursumuzu da başarı ile bitiren tüm kursiyer arkadaşlarımıza yeni meslek yaşantılarında başarılar dileriz.” dedi.