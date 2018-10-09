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Futbol Altyapı Gelişim Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliği ile oluşturulan projeyle ilgili ikinci toplantı paydaş kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Futbol Altyapı Gelişim Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliği ile oluşturulan projeyle ilgili ikinci toplantı paydaş kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

09 Ekim 2018 Salı 11:15
Futbol Altyapı Gelişim Projesi

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun ve Trabzon illerinin TFF Bölge Müdürlülerinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin ve ASKF başkanlarının katılımı ile düzenlenen toplantıda projeye start verilmesinden sonra bu illerde yapılanlar gözden geçirildi. İlleri temsilen gelen yöneticiler kulüp kuruluşu, takım oluşturulması, antrenörlerin belirlenmesi, ildeki tüm futbol kulüplerinin bilgilendirilmesi vb. konularda illerdeki gelişmeleri anlattı.Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez il temsilcilerinin konuşmalarından sonra bu projenin mutlaka hayata geçirileceğini belirterek tüm illerin belirlenen takvime uymalarını ve kısa zamanda takım oluşturarak düzenlenecek U13 liglerine katılım sağlanmasını belirttiler.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Futbol
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