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Furkan’dan kiralık imza!

Yeni Malatyaspor altyapısında yetiştikten sonra profesyonel sözleşme imzalanan genç golcü Furkan Yiğit, 3. Lig takımı Elaziz Belediyespor’a 1 yıllığına kiralandı.

Furkan’dan kiralık imza!

Yeni Malatyaspor altyapısında yetiştikten sonra profesyonel sözleşme imzalanan genç golcü Furkan Yiğit, 3. Lig takımı Elaziz Belediyespor’a 1 yıllığına kiralandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:04
Furkan’dan kiralık imza!

Yeni Malatyaspor Kulübü, altyapıda yetişen genç oyuncularını tecrübe kazanmaları için kiralama yöntemiyle başka kulüplere gönderiyor. Sarı-kırmızılılar, Burak Kavlak ve Ferhat Canlı’dan sonra Furkan Yiğit’i de 3. Lig ekibi Elaziz Belediyespor’a kiralık olarak gönderdi. Furkan Yiğit düzenlenen törenle Elazığ ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Furkan Yiğit, Elaziz Belediyespor’da kendi kanıtlamak istediğini söyledi. Komşu kentin takımında yabancılık çekmeyeceğini belirten Furkan, "Attığım imza umarım her iki taraf için de hayırlı olur. Transferim konusunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Elaziz Belediyespor’da kendimi ispatlamak istiyorum. Komşu kentin takımında yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum. İnşallah bu sezon burada şampiyon olma sevincini yaşarız" diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYeni MalatysporFurkan YiğitElaziz Belediyespor
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