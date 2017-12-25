Vali Nihat Canpolat Tesisleri’nde oynanan karşılamayı Ahmet Ecevit yönetirken, E.Yeni Malatyaspor’un gollerini Furkan Yiğit (2) ve Rıfatcan Aslan attı. Maça etkili başlayan konuk takım art arda bulduğu gollerle 3-1’lik skoru yakaladı. Yeni Malatyaspor karşısında varlık gösteremeyen Kayserispor yenilgiye engel olamadı. Malatya temsilcisi aldığı bu galibiyetle puanını 28’e yükselterek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürdü. Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, “Gerçekten bugün iyi oynadık. Bize yakışan bir galibiyet aldık. Sahada galip gelebilirsiniz ama iyi oynayarak galip gelmek ilerisi adına da bazı pozitif şeyler getirebilir. Biz Malatya alt yapısı olarak geleceğe güzel mesajlar veren bir alt yapıyız” diye konuştu.

HABER MERKEZİ