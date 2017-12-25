25 Aralık 2017 Pazartesi

Furkan atıyor U21 kazanıyor!

Yeni Malatyaspor U21 takımı ligin 17. haftasında deplasmanda Kayserispor U21 takımını 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı gençlerin golü Furkan Yiğit ve Rıfatcan’dan geldi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:25
Furkan atıyor U21 kazanıyor!

  Vali Nihat Canpolat Tesisleri’nde oynanan karşılamayı Ahmet Ecevit yönetirken, E.Yeni Malatyaspor’un gollerini Furkan Yiğit (2) ve Rıfatcan Aslan attı. Maça etkili başlayan konuk takım art arda bulduğu gollerle 3-1’lik skoru yakaladı. Yeni Malatyaspor karşısında varlık gösteremeyen Kayserispor yenilgiye engel olamadı. Malatya temsilcisi aldığı bu galibiyetle puanını 28’e yükselterek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürdü. Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, “Gerçekten bugün iyi oynadık. Bize yakışan bir galibiyet aldık. Sahada galip gelebilirsiniz ama iyi oynayarak galip gelmek ilerisi adına da bazı pozitif şeyler getirebilir. Biz Malatya alt yapısı olarak geleceğe güzel mesajlar veren bir alt yapıyız” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017