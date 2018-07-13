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Frikikten attı, sınıfı geçti!

Yeni Malatyaspor’un Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Bolu Termal’deki birinci etap kamp çalışmalarındaki performansıyla göz doldurdu.

Frikikten attı, sınıfı geçti!

Yeni Malatyaspor’un Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Bolu Termal’deki birinci etap kamp çalışmalarındaki performansıyla göz doldurdu.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:31
Frikikten attı, sınıfı geçti!

Geçen sezon İsviçre takımlarından FC St. Gallen’in formasını giyen Danijel Aleksic, sarı kırmızılı takımla anlaştıktan sonra Malatya’da 25 Haziran’da başlayan ön hazırlık çalışmalarına dahil olmuştu. Takımın Bolu Termal’de 1 Temmuz’da başlayan birinci etap kamp çalışmalarına da katılan Aleksic, performansıyla teknik heyetten tam not aldı. Sarı kırmızılı takımın 10 numara pozisyonu için aradığı kan olan Sırp oyuncu, Romanya 1. Lig ekipleri Dunarea Calaraşi ile CSMS IAŞİ takımlarıyla oynanan hazırlık karşılaşmalarında ilk 11’de forma giydi. CSMS IAŞİ ile oynanan hazırlık karşılaşmasında attığı golle dikkatleri üzerine çeken Danijel Aleksic, takımın vazgeçilmezleri arasına girmek istiyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSırp OyuncuDanijel Aleksic
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