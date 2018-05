Fransız Yıldızdan Mesaj Var!

Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’den Süper Lige yükselmesinde kritik maçlarda attığı 6 golle büyük katkı sağlayan Fransız oyuncu Michael Pereira, Türkiye’de ve Malatya’da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

“UZUN ZAMANDIR KAZANAMIYORUZ”

Göztepe maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde değerlendirmelerde bulunan Pereira, “Geldiğim günden beri gerçekten çok çalışıyorum. Her zaman üzerine koyarak ilerlediğimi düşünüyorum. Geçen yılda Yeni Malatyaspor’u Süper Lige taşımak için çok çalışmıştık. Bu yılda aynı şekilde ligde üst sıralarda yer alabilmek için çok çaba gösteriyoruz. Bu lige çıkmak çok zordu. Şimdi önemli olan lige iyice tutunabilmek. Ayrıca ülkenin en iyi ve güçlü takımları arasında zor bir savaş veriyoruz. Ne olursa olsun şuana kadar gayet iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bundan birkaç hafta önce kendi aramızda konuşurken 39 puanın ligde kalmak için bize yeteceğini düşünüyorduk. Ama bizim düşüncemiz sadece ligde kalmak değil, kalan 3 maç ve 9 puan var. Uzun zamandır kazanamıyoruz. Kalan puanların en az altısına talibiz. Kazanarak ligi moralli şekilde bitirmek istiyoruz.”diye konuştu.

“BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI ŞANSIM DAHA ÇOK OLUYOR”

Bu sezon Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında rakip fileleri havalandırarak takımı adına skor üretmeyi başaran Pereira, her maça aynı düşünceyle çıktığını büyük takımlara karşı şansının daha yüksek olduğunu söyledi. Michael Pereira, “Malatya’da çok iyiyim çok mutluyum. Buraya geldiğim günden beri insanlar benimle ilgilenip iyi davranıyor. Geleceğim hakkımda şunu açık şekilde söyleyebilirim. Kesinlikle ilk tercihim Malatya olacaktır. Umarım kulübüm ile uzlaşırız. Her oyuncu gibi bizde güçlü rakiplere karşı oynayacağımız maçlarda oyuna farklı konsantre oluyoruz. Ama bu maç seçtiğimiz anlamına kesinlikle gelmiyor. Daha zayıf takımlar bize karşı kapanarak oynadıkları için gol bulmakta zorlanıyoruz. Her maça aynı düşünceyle gol atmak için hazırlanıyorum. Ama büyük takımlara karşı galiba şansım daha çok oluyor.” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi