18 Temmuz 2017 Salı

Forvete tangocu yıldız!

Latin Amerika’da yer uçağı diye tanınan ve attığı gollerdeki tarzıyla dünyaca ünlü futbol yıldızı Kun Aguero’yu andıran, Arjantinli forvet Emanuel Dening, kendisini Yeni Malatyaspor’lu yapan sözleşmeyi imzaladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:43
Forvete tangocu yıldız!

  Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Yeni Malatyaspor, Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından San Martin'de forma giyen santrfor Emanuel Dening'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu 5 gol 2 asist ile kapatan 29 yaşındaki başarılı forvet, çabukluğu, son vuruşlardaki ustalığı ve güçlü fiziksel yapısıyla dikkat çekiyor. Latin Amerika’da boyu kısa ve çabuk olduğu için yer uçağı lakabı takılan Dening, video paylaşım sitelerindeki golleriyle izleyenleri büyülüyor. Arjantinli ünlü futbolcu Aguero’yu andıran kısa boylu forvet buna karşın kafa golleriyle de öne çıkıyor.

DÜZCE’DEKİ KAMPA KATILACAK!
  Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın hazırladığı rapor doğrultusunda Arjantinli forvet Emanuel Dening ile 25 Haziran’da ön sözleşme imzalanmıştı. Dening’in Türkiye’ye gelmesi ile birlikte tecrübeli futbolcu ile 1 yıllığına resmi sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın hazırladığı rapor doğrultusunda nokta transferler yaptıklarını belirterek ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. 1,76 metre boyunda olan 29 yaşındaki Arjantinli santrafor son olarak Club Atletico San Martin takımında forma giydi. Club Atlético San Martn forması ile çıktığı 34 karşılaşmada 10 gol kaydeden Emanuel Dening’in 2’de asisti bulunuyor. Dening, bu sezon 18 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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