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Forvete golcü takviyesi

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Yeni Malatyaspor, forvet hattına eski Beşiktaşlı, son olarak Göztepespor forması giyen Ömer Şişmanoğlu’nu transfer etti. 28 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme yapan kulüp, herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Kulüp başkanı Adil Gevrek, Ömer’in Yeni Malatyaspor formasıyla yeni bir çıkış yaşayacağına inandıklarını söyledi. 

Forvete golcü takviyesi

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Yeni Malatyaspor, forvet hattına eski Beşiktaşlı, son olarak Göztepespor forması giyen Ömer Şişmanoğlu’nu transfer etti. 28 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme yapan kulüp, herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Kulüp başkanı Adil Gevrek, Ömer’in Yeni Malatyaspor formasıyla yeni bir çıkış yaşayacağına inandıklarını söyledi. 

06 Temmuz 2018 Cuma 11:52
Forvete golcü takviyesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Göztepe’den Ömer Şişmanoğlu’nu renklerine bağladı. Transferde yurt içine yönelen sarı-kırmızılı yönetim, bir süredir görüşme halinde olduğu Göztepeli forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi Göztepe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ömer Şişmanoğlu’na herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği açıklanan temsilcimizin, tecrübeli futbolcuya ne kadar transfer ücreti ödeyeceği ise açıklanmadı.

GÖZTEPE’DE İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Gol noktasında sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig ekibi Göztepe'de beklenen performansı bir türlü gösteremeyen golcü futbolcuyu transfer etti. 1 Ağustos 1989 doğumlu olan Ömer Hasan Şişmanoğlu, futbol hayatına Hamburg kentinin SC Vatan Gücü kulübünde başladı. Ömer, Almanya’da çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Türkiye’de Süper Lig takımlarından Kayserispor'a transfer oldu. Buradaki performansıyla kısa sürede dikkatleri çeken golcü futbolcuyu bir diğer Süper Lig takımı Antalyaspor'da forma giydi. Antalyaspor’da da yükselişine devam eden Ömer Şişmanoğlu, buradan Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş'ın zengin kadrosunda forma şansı bulamayan golcü futbolcu Göztepe’de de aradığını bulamadı.

GEVREK: YENİ BİR ÇIKIŞ BEKLİYORUZ

Gelecek sezonda Malatyaspor forması giyecek Ömer Şişmanoğlu’nun transferini gazetemize değerlendiren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Erol hocamızın çok istediği bir oyuncuydu. Ömer yaş itibarıyla bir futbolcu için en ideal tecrübede. Malatyaspor’un ona onunda Malatyaspor’a çok katkısı olacağına inanıyoruz. Burada yeniden bir çıkış yakalamasını arzu ediyoruz. Transferde 2 ya da 3 oyuncu alıp artık gelecek sezona bakacağız.” Dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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ömer şişmanoğluYeni MalatyasporGöztepesporTransferBeşiktaşlı
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