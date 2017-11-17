17 Kasım 2017 Cuma

Forvet atıyor, savunma yiyor!

Süper Lig’in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak olan Alanyaspor, ligde geride kalan haftalarda en fazla gol atan 2. takım olurken aynı zamanda ligde en fazla gol yiyen takımların da başında geliyor.

17 Kasım 2017 Cuma 10:43
Forvet atıyor, savunma yiyor!

  Bu sezon rakip ağları 24 kez havalandıran Antalya temsilcisi, kalesinde ise 22 gol gördü. Takımın en çok gol atan oyuncusu Brezilyalı Vagner Love 8 golle Alanyaspor’un ligde başarılı sonuçlar almasında önemli rol oynuyor. Vagner Love, 2017 yılındaki performansıyla adını yıldız isimlerin arasına yazdırmayı da başardı. 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 26 maçta attığı 26 golle DzekoFalcaoAubameyang gibi isimleri geride bırakmıştı. Love, turuncu-Lacivertli forma ile gösterdiği performansla takımını sırtlamakla kalmıyor, dünyaca ünlü yıldızları da kıskandırıyor. Akdeniz ekibine geldiği günden bu yana oldukça etkili bir performans sergileyen ve geçen sezon ligde krallık tacını takan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 maçta 8 gol, 3 asistlik istatistik sergiledi. 2 sezondur Alanyaspor forması giyen ve Turuncu-Lacivertliler ile toplamda 40 maça çıkan Love, 32 gol, 6 asistlik performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

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