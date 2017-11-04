Yeni Malatyaspor’da geçen yıl forma giyerek oynadığı 30 maçta 6 kez fileleri havalandırmayı başaran kanat oyuncusu Mickael Pereira, son iki haftada kendisine şans veren Erol Bulut’un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Süper Lig’in 9. haftasında Malatya’da oynanan Trabzonspor maçında takımının atağa kalkmasında önemli rol oynayan Pereira, 10. hafta da Ankara’da oynanan Gençlerbirliği maçında da kadroda kendisine yer bulmuş, müsabakada başarılı pas yüzdesi en yüksek oyuncular arasına girmişti.

SAHADA ARTIK AGRESİF OYNUYORUZ

Nurettin Soykan Tesisleri’nde takımla birlikte Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Mickael Pereira performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pereira Süper Lig’e uygun bir ritim yakaladığını ifade ederek şunları söyledi:

“Forma şansı bulmam benim için çok güzel bir opsiyon oldu. Kendimi iyi hissettiğim ve formda olduğum bir anda bana şans geldi. Yeni hocamızla beraber takım olarak oyun kimliğine kavuştuk. Artık daha iyi yoldayız ve takım olarak neler yapabileceğimizi daha iyi biliyoruz. Bizimle oynayan rakip takımlar bizimde oyunu kazanmak istediğimizi şimdi çok daha iyi biliyor. Bize karşı bakışlarının ve duruşlarının değiştiğini düşünüyorum. Süper Lig’e uygun bir ritim ve tempo bulduğumuzu düşünüyorum. Sahada artık toplu ve topsuz çok agresif oynuyoruz. Hocamız bütün futbolculara şans veriyor. Herkeste performansının yüzde 100’ünü takıma vermeye çalışıyor. Erol Bulut çok iyi niyetli bir hoca, ayrıca görüyoruz ki yaptığı antrenmanlar Avrupa standartlarında. Bizde sahalarda her hafta sonu çok yüksek seviyelerde top oynadığımızı herkese gösteriyoruz.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ