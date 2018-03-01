FORMAYI VERMEM!

Karabükspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı takımın galibiyetinde önemli rol oynayan Matheus Doria gazetecilere açıklamalarda bulundu. Doria, “Takımım adına maçtaki ilk golü attığım için çok sevinçliyim. Bizim için zor bir maç olacağını biliyorduk. Sahaya çok iyi şekilde konsantre olarak çıktık ve kazandık. Şimdi önümüzde Konyaspor maçı var. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oynadığım bölgedeki takım arkadaşlarım kıymetli oyuncular. Formayı onlara vermemek için antrenmanlarıma en iyi şekilde devam edeceğim. Bunun için çok çalışıyorum. Neticede son karar hocamızın onun alacağı kararlara saygı duyarız. Takımdaki geleceğim ile alakalı henüz bir şey düşünmüyorum. Ben sadece her hafta oynayacağımız maçlara odaklanıyorum. Sezon bittiği zaman masaya otururuz. Hem benim için hem takım için en iyisine karar veririz. Bu hafta dışarıda oynayacağız. Rakip ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Bizim için zor bir karşılaşma olacak. Antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz. Kazanmak için neler yapabiliriz onun kararını iyi vermeliyiz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi