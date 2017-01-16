Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği geceye telefonla bağlanan Bakan Bülent Tüfenkci formanın satılmasını engelledi. Tüfenkci’nin satın aldığı Yeni Malatyaspor’lu oyuncuların imzalı forması, geceye katılan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya teslim edildi. Gecenin son bölümünde plaket takdimi olurken, Yeni Malatyaspor’lu futbolcularım imzaladığı futbol topunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır 10 bin liraya satın aldı. Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleşen geceye Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Amatör Spor Federasyonu Yönetimi ile çok sayıda taraftar ve basın mensubu katıldı.

FATİH AVCI