Malatyaspor USA kulüp başkanı Teoman Mutlu, memleketinde yaptığı ziyaret ve görüşmelerin son gününde spor camiasıyla bir yemekte buluştu. Ümit Karan’ın hoca, Engin Baytar’ın takım kaptanlığını yaptığı takımıyla yıldızların forma giydiği Amerika USL Ligi’ne doğru emin adımlarla ilerleyen Malatyaspor USA’daki projelerini aktaran Mutlu, hedefinin ABD’deki 1 milyon Türk vatandaşının temsil edildiği üst düzey bir kulüp oluşturmak olduğunu söyledi.

Mutlu alt yapısıyla birlikte 2 yıldır ciddi bir proje kulübü haline geldiklerini belirterek, ”Benim bir çocukluk hayalim vardı. Bir gün Malatya’nın ismini dünyaya duyurmak. Yola çıkarken ilk başlarda hayalci bulanlar oldu ama başardım. Dış işleri bakanlığımız, konsolosumuz ve daha nice Türk büyüklerimiz bizi tebrik etti. Amerika’da yaşayan Türklerden iyi bir alt yapı oluşturmak ve aynı zamanda kendi değerlerine, kültürüne sahip sporcular, bireyler yetiştirmek istiyoruz. U14’ten itibaren, U16 ve U18 takımlarımız var. Hepsi idmana İstiklal Marşı’nı söyleyerek başlar. A takımımızı hedefe yürütürken bilerek rol model oyuncuları ve isimleri seçtik. Engin Baytar ve Ümit Karan çok büyük bir misyon üstlendi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya’ya geldiğimde taksicisinden, yöneticisine kadar her kesimden inanılmaz destek gördüm. Tabi tüm projelerim ve çalışmalarım Malatyaspor USA için kimsenin aklına bir şey gelmesin. Herkese çok teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

MUTLU’YA ASGD’DEN BÜYÜK SÜRPRİZ!

Mutlu’nun konuşmasının ardından Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı, başarılı iş adamına arkasında ismi yazılı 44 numaralı ASGD formasını hediye etti. Avcı, “Bu forma çok kıymetlidir. Spor gazetecileri genelde kulüp başkanlarını eleştirir, ama biz şehrimizin sporuna emek verenleri daima onure etmişizdir. Bu manada yurt dışında yaptığınız faaliyetler göğsümüzü kabarttı.” İfadelerini kullandı. Hayatında ilk defa adı yazılı ve 44 numaralı bir forma hediye aldığını ifade eden Mutlu, bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

FATİH AVCI