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Formalar imzalandı

Yeni Malatyaspor'lu futbolcuların imzasını taşıyan lisanslı formalar store mağazasında satışa sunulacak.

Formalar imzalandı

Yeni Malatyaspor'lu futbolcuların imzasını taşıyan lisanslı formalar store mağazasında satışa sunulacak.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:59
Formalar imzalandı

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından başlatılan imzalı forma satışlarına ilgi yoğun olunca, yeni formalar futbolculara imzalattırılarak satışa sunulmaya başlandı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde YSM Store Mağaza Müdürü Murat Alpay tarafından tek tek imzalatılan formalar, satışa sunulmak üzere mağazaya gönderildi. Konuyla ilgili konuşan Alpay, “Yeni Malatyaspor’umuz futbolcularının imzasını taşıyan lisanslı formaları store mağazamızda satışa sunma fikrimiz oldukça büyük ilgi gördü. Biz de yeni imzalı formaları satışa sunduk. Bugün de Nurettin Soykan Tesisleri’nde imza töreni düzenledik. Bu düşüncenin hayata geçmesinde emekleri olan Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, Sportif Direktörümüz Ali Ravcı ve Kulüp Müdürümüz Selçuk Günaydın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:29
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporFormaMurat Alpay
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