Forma rekabeti başlıyor!

2018-2019 sezonu, Süper Lig’deki birçok rekabeti de beraberliğinde getirdi. Birçok takım, forma tedarikçilerinde değişime gitti. Ligde bu sezon en çok tercih edilen marka ise Nike oldu. Amerikan firması, bu sezon 9 takımın forma sponsoru olacak. Adidas firması 3 takım sponsorluğuyla ligde 2. sırada yer alıyor. Lige yeni adım atan Macron firması ise, bu girişini Trabzonspor ile başlattı ve ardından Yeni Malatyaspor’a da sponsor oldu. Bursaspor geleneği bozmadı ve Puma ile yoluna devam kararı aldı. MKE Ankaragücü, 1. Lig’de geçen sezondan farklı olarak Puma’ya geçiş yaptı. Göztepe Lotto ile Alanyaspor ise Uhisport ile olan anlaşmalarına devam ediyor gözüküyor.