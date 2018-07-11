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Forma rekabeti başlıyor!

Süper Lig, 2018-2019 sezonunda saha içinden çok saha dışı rekabetleriyle de ön plana çıkıyor. Başta Yeni Malatyaspor olmak üzere ligde mücadele edecek birçok takım formaların üreticilerinde değişime giderken, birçok takım da tasarım açısında yenilikler getirmeye başladı.

Forma rekabeti başlıyor!

Süper Lig, 2018-2019 sezonunda saha içinden çok saha dışı rekabetleriyle de ön plana çıkıyor. Başta Yeni Malatyaspor olmak üzere ligde mücadele edecek birçok takım formaların üreticilerinde değişime giderken, birçok takım da tasarım açısında yenilikler getirmeye başladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:48
Forma rekabeti başlıyor!

2018-2019 sezonu, Süper Lig’deki birçok rekabeti de beraberliğinde getirdi. Birçok takım, forma tedarikçilerinde değişime gitti. Ligde bu sezon en çok tercih edilen marka ise Nike oldu. Amerikan firması, bu sezon 9 takımın forma sponsoru olacak. Adidas firması 3 takım sponsorluğuyla ligde 2. sırada yer alıyor. Lige yeni adım atan Macron firması ise, bu girişini Trabzonspor ile başlattı ve ardından Yeni Malatyaspor’a da sponsor oldu. Bursaspor geleneği bozmadı ve Puma ile yoluna devam kararı aldı. MKE Ankaragücü, 1. Lig’de geçen sezondan farklı olarak Puma’ya geçiş yaptı. Göztepe Lotto ile Alanyaspor ise Uhisport ile olan anlaşmalarına devam ediyor gözüküyor.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 11.07.2018 10:52
Anahtar Kelimeler:
DeğişimFormaYeni Malatyaspor2018-2019 SezonuSüper Lig
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