Aytemiz Alanyaspor yenilgisi ve bu haftaki Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, takımdaki gol sorununa dikkat çekti. Kor anlamında sıkıntılarının olduğunu kaydeden Ravcı, "2 haftadır ortada iyi bir oyun var, yakalanan birçok pozisyon var. Ama değerlendiremediğimiz gol fırsatları var. Oyun açısından sürekli yükselen bir grafik var ama skor anlamında sıkıntımız var. O yüzden iki hafta bizim için kayıpla geçti. Üzüldüğümüz maçlardı, üzüntümüzün asıl sebebi de yakaladığımız pozisyonları değerlendiremememiz oldu. Tabi böyle olunca, puan anlamında herhangi bir kazancınız olmadığında bu durum biraz olsun sizi umutsuzluğa sevk ediyor. Biz hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedik. Ligde oynayacağımız daha birçok maç var. Sadece maçlarda biraz daha dikkatli olsak, pozisyonları değerlendirebilirsek belki de rakiplerin aldığı puanları biz alacaktık. Tabi oyun anlamında dediğim gibi, ne pozisyon sıkıntısı yaşıyoruz, ne de oyun anlamında bir sorun yaşadık. Tek sorunumuz yakaladığımız fırsatları gole çeviremememiz oldu. Yapacak bir şey yok. Klasik bir söylem vardır, önümüzdeki maçlarda artık puan için mücadele edeceğiz” dedi.

“YENİLMEYECEK BİR TAKIM DEĞİL”

Bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ravcı şunları söyledi: “Ligin önemli ekiplerinden birine karşı oynayacağız. İyi bir kadroları ve yıldız oyuncuları var. Ama yenilmeyecek bir takım değil Beşiktaş. Çünkü daha önce de yenildiler, tıpkı Galatasaray, Fenerbahçe gibi. Kaybettiğimiz şu 2 haftadan sonra bu maça ben inanıyorum ki futbolcu kardeşlerim çok daha fazla bir özveri göstereceklerdir. Taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah iyi bir skor alırız.”

İHA