FIRTINA ÇIKTI, BULUT DAĞILDI!

Üst üste zorluk derecesi yüksek maçlar oynayan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’den sonra Trabzonspor’a da kaybetti. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan sarı kırmızılı temsilcimiz kötü bir oyun sergilediği maçta rakibine farklı mağlup oldu. 4 – 1 Şenol Güneş Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 25 bin civarında Trabzonspor taraftarı izlerken, 500 kişilik Malatyaspor taraftarı tribünlerdeki yerini aldı. Maça öncesi her iki takımda da eksik bulunmazken, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçında olduğu gibi 4-1-4-1 sistemine yer verdi. Oyunu daha geniş alanda ve önde oynamaya çalışan Yeni Malatyaspor, Aytaç-Rahman değişikliğiyle birlikte tüm kontrolünü yitirdi. Trabzonspor rahat bir galibiyet elde etti.

NE YAPTIN DORİA?

23. dakikada Doria’nın ceza sahası içinde Olcay’ı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

KHALİD UZAKTAN AVLADI!

36. dakikada Murat’ın pasında ceza yayı üzerinde buluşan Boutaib’in vuruşunda Uğur Demirok’a çarpan top kaleci Onur’un sağından filelere gitti, skora denge geldi. 1 – 1 Khalid 12 gole ulaştı.

AYTAÇ – EROL BULUT GERİLİMİ!

Yeni Malatyaspor beraberlik golünün sevincini yaşarken, yayıncı kuruluşun kameralarına şok bir görüntü yansıdı. Herhangi bir sakatlığı olmamasına karşın oyundan çıkarılan Aytaç Kara kenarı gelmekte direndi. Kulübeye öfkeyle gelen Aytaç’ı Sportif Direktör Ali Ravcı sakinleştirmeye çalışsa da Aytaç’ın kenar yönetime sözlü tepkisi devam etti. Aytaç – Rahman değişikliğinden sonra oyunun orta sahanın kontrolü rakibe geçti.

BURAK GETİRDİ, YUSUF ATTI

64. dakikada Burak Yılmaz, Onazi’den aldığı pasla ceza sahası yayı üzerine kadar geldi. Meşin yuvarlağı arka taraftan koşu yapan Yusuf Yazıcı’nın önüne bıraktı. Yusuf’un ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın solundan ağalarla buluştu. 2 – 1

YİNE YUSUF YİNE GOL!

66. dakikada N’Doye’nin derinlemesine pasında penaltı noktasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ikinci kez ağalarla buluşturdu. 3-1

GİLBERTO NET 2 FIRSAT KAÇIRDI

79. dakikada Adem Büyük, ceza sahası yayı üzerinde derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gilborto’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

ONAZİ FİŞİ ÇEKEN İSİM OLDU

87. dakikada Murat’tan kaptığı topla birlikte ceza sahası içine giren Onazi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın sağından ağalarla buluşturdu. 4-1

PEREİRA DİREĞE TAKILDI

90+2. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın yerden sert şutu kaleci Onur'un solundaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi